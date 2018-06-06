Захарченко могут вернуть конфискованные миллиарды

Девять миллиардов рублей и золотые слитки, ранее изъятые у экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко утратили статус вещественных доказательств в деле о взятках. Как стало известно РИА Новости, об этом говорится в постановлении Следственного комитета РФ. Эту информацию также подтвердил адвокат Захарченко Александр Горбатенко. По его словам, в связи с этим полковник-миллиардер потребовал пересмотреть решение о конфискации у него этих денег, а также квартир у его семьи. Захарченко обратился с просьбой в суд, пишут «Известия».
Теперь в статусе вещдоков остались 11 квартир, 16 машиномест и четыре автомобиля, пишет «Газета.ру».
Бывшего руководитель управления антикоррупционного главка МВД РФ подозревают в получении взятки в размере 7 млн рублей. Его задержали по делу о взятке в сентябре 2016 года. В декабре прошлого года по иску Генпрокуратуры суд постановил изъять у Захарченко более 9 млрд рублей и обратить их в доход государства.
Ранее стало известно, что часть изъятых у полковника Захарченко денег — порядка 200 млн рублей — была похищена. Пропажу обнаружили сотрудники «Сбербанка».