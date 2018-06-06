Миллиарды Захарченко потеряли статус

Миллиарды полковника Захарченко перестали быть вещдоками

"Отменить постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств слитка из металла желтого цвета с оттиском "Россия 500г золото 999,9" и наличных денежных средств", — указано в документе.

Постановление датировано 1 сентября 2017 года. Как следует из документа, в ходе обыска в квартире родителей полковника на Мичуринском проспекте следствие обнаружило и изъяло 600 тысяч евро, 20 тысяч долларов и 19,5 миллиона рублей.

Кроме того, в квартире на Ломоносовском проспекте изъяты 340 миллионов рублей, почти 1,5 миллиона евро, 124 миллиона долларов и полукилограммовый слиток золота. Все это имущество было признано вещественным доказательством по уголовному делу о взятке полковника Захарченко.

Адвокат полковника Захарченко Александр Горбатенко подтвердил РИА Новости достоверность документа.

"Да, это так", — сказал он.

Ознакомиться с этим документом защита Захарченко смогла во время изучения материалов дела, допуска к которым ранее не имела. Следствие начинает знакомить фигурантов с материалами дела после того, как завершит предварительное расследование.

При этом указанные деньги остаются под арестом следствия. Накануне Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда, продлившего их арест до октября этого года.