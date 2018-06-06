Миллиарды Захарченко потеряли статус

СК РФ отменил постановление о признании 9 миллиардов рублей, изъятых в ходе обыска в квартирах родственников полковника Дмитрия Захарченко, вещественным доказательством по делу о взятках, следует из постановления следствия, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Отменить постановление о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств слитка из металла желтого цвета с оттиском "Россия 500г золото 999,9" и наличных денежных средств", — указано в документе.
Постановление датировано 1 сентября 2017 года. Как следует из документа, в ходе обыска в квартире родителей полковника на Мичуринском проспекте следствие обнаружило и изъяло 600 тысяч евро, 20 тысяч долларов и 19,5 миллиона рублей.
Кроме того, в квартире на Ломоносовском проспекте изъяты 340 миллионов рублей, почти 1,5 миллиона евро, 124 миллиона долларов и полукилограммовый слиток золота. Все это имущество было признано вещественным доказательством по уголовному делу о взятке полковника Захарченко.
Адвокат полковника Захарченко Александр Горбатенко подтвердил РИА Новости достоверность документа.
"Да, это так", — сказал он.
Ознакомиться с этим документом защита Захарченко смогла во время изучения материалов дела, допуска к которым ранее не имела. Следствие начинает знакомить фигурантов с материалами дела после того, как завершит предварительное расследование.
При этом указанные деньги остаются под арестом следствия. Накануне Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда, продлившего их арест до октября этого года.
Комментариями Генпрокуратуры агентство пока не располагает.