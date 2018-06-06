Суд в Ереване освободил участника захвата здания ППС в 2016 году

ЕРЕВАН , 6 июн — РИА Новости . Суд в Ереване освободил в среду под подписку о невыезде Арега Кюрегяна, обвиняемого в участии в вооруженной группе, захватившей в июле 2016 года здание патрульно-постовой службы полиции, передает корреспондент РИА Новости.

"Удовлетворить ходатайство адвоката об изменении меры пресечения Арега Кюрегяна", — заявил судья Месроп Макян, зачитывая решение. По словам адвоката подсудимого, Мушега Шушаняна, за его подзащитного поручились двое депутатов парламента от фракции «Елк» (Исход), возглавляемой премьером Николом Пашиняном.

Накануне брату Кюрегяна — Айку, осужденному на девять лет лишения свободы за стрельбу по полицейским в Армении , были смягчены условия отбывания наказания. Он был переведен с полуоткрытого на открытый режим отбывания наказания, при котором осужденный имеет право выходить на работу за пределами тюрьмы, но находиться он будет в уголовно-исполнительном учреждении. В 2014 году Кюрегян обстрелял сотрудников полиции из пневматического пистолета во время судебного процесса над оппозиционером, лидером радикального армянского движения «Цегакрон» Шантом Арутюняном. В сентябре 2015 года суд приговорил Кюрегяна к девяти годам лишения свободы.

Группа вооруженных людей 17 июля 2016 года проникла на территорию полка ППС полиции Армении и под угрозой насилия удерживала находящихся там людей. Она требовала отставки занимавшего тогда пост президента Сержа Саргсяна и освобождения содержащегося под арестом лидера радикальной оппозиционной организации «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.

В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 — сотрудники полиции. Трое полицейских были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых огнестрельные ранения различной степени тяжести. Семеро из пострадавших гражданских лиц — медработники. СНБ Армении 31 июля сообщила о сдаче оружия и аресте 20 членов вооруженной группы.