Мошенница обокрала рязанскую пенсионерку на 600 тысяч рублей

Полиция раскрыла мошенничество, от которого пострадала 80-летняя рязанка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 80-летняя пенсионерка, которая сообщила, что у нее похитили платежное поручение на предъявителя.