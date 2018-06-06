Ещё
Мошенница обокрала рязанскую пенсионерку на 600 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мошенница обокрала рязанскую пенсионерку на 600 тысяч рублей 

АиФ Рязань 6 июня 2018
Фото: АиФ Рязань
Полиция раскрыла мошенничество, от которого пострадала 80-летняя рязанка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратилась 80-летняя пенсионерка, которая сообщила, что у нее похитили платежное поручение на предъявителя.
АиФ Рязань: последние новости
Дело рязанского следователя, сфабриковавшего доказательства, ушло в суд Убив рабочего, рязанец с сообщниками закопал его тело в яблоневом саду За смерть мужа в больнице рязанка получит от чиновников 300 тысяч рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни42
США отказались подписывать итоговое коммюнике G716
Макрон огласил условие для возвращения РФ в G8119
Европарламент готовит «конец интернету»32
Канада ответила на жесткие обвинения США
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение