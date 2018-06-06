СК назначил экспертизы по уголовным делам о загрязнении природы в Челябинской области

"Расследование уголовных дел экологической направленности является одним из основных и приоритетных направлений деятельности. По данным уголовным делам следователями СК назначены и проводятся необходимые комплексные экологические экспертизы, которые позволят установить размер и степень вреда, причиненного окружающей среде и здоровью граждан", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства ТАСС пояснили, что экспертизы проходят по делам 2016-2017 годов. По данным следствия, в 2016 году в Металлургическом районе Челябинска в реке Миасс были обнаружены химические соединения, концентрация которых значительно превышала показатели предельно допустимых норм вредных веществ.

Другое дело касается города Аша Челябинской области, где в феврале 2017 года на территории промышленного предприятия производили компоненты лакокрасочной продукции без документов на выбросы вредных веществ. Там же были обнаружены водостоки, не проходившие через систему очистки, отметили в пресс-службе.

Челябинская область — крупный промышленный центр. В регионе зарегистрировано свыше 90 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. Выбросы в атмосферу с предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенол, диоксид азота, формальдегид).