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СК назначил экспертизы по уголовным делам о загрязнении природы в Челябинской области
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СК назначил экспертизы по уголовным делам о загрязнении природы в Челябинской области 

ТАСС 1 час назад
ЧЕЛЯБИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Следователи проводят экологические экспертизы по уголовным делам о загрязнении окружающей среды в Челябинской области, которые были возбуждены в 2016 и 2017 годах, сообщили журналистам в среду в пресс-службе следственного управления СК по региону.
"Расследование уголовных дел экологической направленности является одним из основных и приоритетных направлений деятельности. По данным уголовным делам следователями СК назначены и проводятся необходимые комплексные экологические экспертизы, которые позволят установить размер и степень вреда, причиненного окружающей среде и здоровью граждан", — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства ТАСС пояснили, что экспертизы проходят по делам 2016-2017 годов. По данным следствия, в 2016 году в Металлургическом районе Челябинска в реке Миасс были обнаружены химические соединения, концентрация которых значительно превышала показатели предельно допустимых норм вредных веществ.
Другое дело касается города Аша Челябинской области, где в феврале 2017 года на территории промышленного предприятия производили компоненты лакокрасочной продукции без документов на выбросы вредных веществ. Там же были обнаружены водостоки, не проходившие через систему очистки, отметили в пресс-службе.
Челябинская область — крупный промышленный центр. В регионе зарегистрировано свыше 90 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. Выбросы в атмосферу с предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенол, диоксид азота, формальдегид).
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