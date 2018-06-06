С начала 2018 года китайская полиция раскрыла 3700 преступлений, связанных с загрязнением окружающей среды

Пекин, 6 июня / Синьхуа / — Китайская полиция раскрыла около 3700 преступлений, связанных с загрязнением окружающей среды, и арестовала 5730 подозреваемых с начала 2018 года, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР. В последние годы полиция по всей стране раскрывает в среднем около 8000 такого рода преступлений в год. С момента вступления в силу 1 января 2015 года новой редакции Закона КНР об охране окружающей среды, в среднем в год расследуется более 20 тыс. дел, связанных с загрязнением, сообщили в министерстве. -0-