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С начала 2018 года китайская полиция раскрыла 3700 преступлений, связанных с загрязнением окружающей среды
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С начала 2018 года китайская полиция раскрыла 3700 преступлений, связанных с загрязнением окружающей среды 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 6 июня /Синьхуа/ — Китайская полиция раскрыла около 3700 преступлений, связанных с загрязнением окружающей среды, и арестовала 5730 подозреваемых с начала 2018 года, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР.
В последние годы полиция по всей стране раскрывает в среднем около 8000 такого рода преступлений в год.
С момента вступления в силу 1 января 2015 года новой редакции Закона КНР об охране окружающей среды, в среднем в год расследуется более 20 тыс. дел, связанных с загрязнением, сообщили в министерстве. -0-
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