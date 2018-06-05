Трое сотрудников органов безопасности погибли при нападении террористов-смертников на юго-западе Пакистана

Исламабад , 5 июня / Синьхуа / — По меньшей мере три сотрудника органов безопасности погибли, еще трое получили ранения в понедельник вечером при нападении террористов-смертников в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана . Об этом сообщил местный телеканал со ссылкой на источники в органах безопасности.

По его данным, два смертника напали на КПП в округе Мастунг, расположенном примерно в 43 км от Кветты, административного центра провинции Белуджистан. Одного террориста удалось застрелить, второй подорвал себя, убив трех человек на месте и ранив еще троих.

После взрыва полиция, спасатели и дополнительные отряды сил безопасности прибыли на место происшествия и доставили раненых и тела погибших в местную больницу. —0—