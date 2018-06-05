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Трое сотрудников органов безопасности погибли при нападении террористов-смертников на юго-западе Пакистана
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Трое сотрудников органов безопасности погибли при нападении террористов-смертников на юго-западе Пакистана 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Исламабад, 5 июня /Синьхуа/ — По меньшей мере три сотрудника органов безопасности погибли, еще трое получили ранения в понедельник вечером при нападении террористов-смертников в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Об этом сообщил местный телеканал со ссылкой на источники в органах безопасности.
По его данным, два смертника напали на КПП в округе Мастунг, расположенном примерно в 43 км от Кветты, административного центра провинции Белуджистан. Одного террориста удалось застрелить, второй подорвал себя, убив трех человек на месте и ранив еще троих.
После взрыва полиция, спасатели и дополнительные отряды сил безопасности прибыли на место происшествия и доставили раненых и тела погибших в местную больницу. —0—
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