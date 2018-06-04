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Лидер оппозиционной партии назвала протесты в Грузии «началом конца» действующей власти
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Лидер оппозиционной партии назвала протесты в Грузии «началом конца» действующей власти 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе считает, что протесты в Грузии, связанные с расследованием резонансного дела об убийстве двух подростков в Тбилиси, станут «началом конца» действующей власти в стране.
"Я думаю, зная динамику грузинской политики, грузинской жизни, общественного мнения, это начало конца этой власти. Они уже дискредитируют себя, люди им не доверяют, люди их больше не уважают. Не сегодня так завтра это будет нарастающей проблемой для власти и обязательно закончится не в пользу этой власти", — сказала Бурджанадзе в понедельник в эфире телеканала «Россия 24».
Протесты начались в Грузии 31 мая после заседания суда по делу об убийстве в Тбилиси в декабре 2017 года двух подростков — Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили. Суд не признал ни одного из двух обвиняемых виновными в убийстве 16-летнего Саралидзе. Отец мальчика Заза Саралидзе заявил, что дело не было должным образом расследовано, а главная прокуратура «покрывает виновных в убийстве его сына».
Он инициировал акцию протеста с требованием отставки главного прокурора страны Ираклия Шотадзе, который в результате написал заявление об уходе с занимаемого поста. Однако протестующие выступили с новым требованием — об отставке правительства. Премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что не будет подавать в отставку, но сообщил, что дело об убийстве передано для расследования в МВД.
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