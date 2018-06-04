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Владимир Путин отправил в отставку главного кадровика Следственного комитета
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Владимир Путин отправил в отставку главного кадровика Следственного комитета 

Говорит Москва 22 часа назад
Виктор Долженко проработал руководителем управления кадров СКР 7 лет. В 2011 году его на эту должность назначил Дмитрий Медведев.
Ранее некоторые журналисты связывали имя Долженко с расследованием дела вора в законе Шакро Молодого и взятках высокопоставленным офицерам СКР от представителей криминальных структур. Сам Долженко называл эту информацию «подтасовками журналистов».
Сегодня президент также отправил в отставку главу управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, который был арестован по делу о пожаре в «Зимней вишне» и руководителя крымского управления МВД Сергея Абисова.
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