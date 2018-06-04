Россиянин приговорен в Белоруссии к 18 годам лишения свободы за ввоз более 285 кг гашиша

ТАСС , 4 июня. Суд Гродненского района приговорил гражданина Российской Федерации к 18 годам лишения свободы за ввоз в Белоруссию более 285 кг гашиша. Об этом сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь Гродненского областного суда Павел Варейко.

"Обвиняемому назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества", — заявил официальный представитель областного суда.

"Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован в установленном порядке", — отметил он.