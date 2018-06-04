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Россияне похитили таксиста-мигранта и требовали выкуп
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Россияне похитили таксиста-мигранта ради выкупа и отчаялись через четыре дня 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Четверо мужчин похитили таксиста из Узбекистана, четыре дня удерживали его под Санкт-Петербургом ради выкупа и отпустили под обещание самостоятельно найти деньги, передает «Фонтанка.ру» в понедельник, 4 июня.
От похищенного требовали полмиллиона рублей, но раздобыть таких средств его знакомому и брату не удалось. После чего последний обратился в полицию.
Все подозреваемые задержаны.
Установлено, что 31 мая они вызвали такси к дому на Лесном проспекте, затем вынудили водителя сесть в микроавтобус и увезли в деревню Кудрово в Ленинградской области. Часть денег привез знакомый похищенного, которого также заперли.
20 августа 2016 года в Санкт-Петербурге из магазина на Морской набережной ради выкупа похитили уборщицу — гражданку Узбекистана. От ее мужа потребовали 200 тысяч рублей.
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