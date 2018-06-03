Четыре посетителя фестиваля еды пострадали в результате стрельбы в Торонто

Полиция пока не задержала злоумышленников, которые открыли огонь.

На фестивале еды в пригороде Торонто получили огнестрельные ранения четыре человека. Инцидент произошел в канадском городе Пикеринг.

Как сообщает телеканал CBC, во время ежегодного фестиваля жареных мясных ребер произошла стрельба. К тому моменту, как на место происшествия прибыли полицейские, стрельба уже прекратилась.

Четырех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения города. Они получили огнестрельные ранения. По предварительным данным, их жизням уже ничего не угрожает.

Уточняется, что полиция пока не задержала злоумышленников, которые открыли огонь.

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