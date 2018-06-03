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Из подмосковного дома сирот похитили двоих детей
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Двух детей похитила неизвестная из дома сирот в Рузе 

Агентство «Москва» 20 часов назад
Фото: РИА Новости
В Рузе из дома сирот неизвестная женщина похитила двух детей и скрылась на автомобиле, сообщил Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Поступила информация о похищении из детдома в Рузе двух детей. В данном преступлении подозревается женщина, которая скрылась на автомобиле Nissan», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Подмосковью Агентству городских новостей «Москва» сообщили о проведении проверки по данному факту. «Предварительно, женщина взяла на прогулку своих детей, временно проживающих в данном учреждении. Дальнейшая информация уточняется», — сказал собеседник агентства.
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Комментарии2  Ещё 5 источников 
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