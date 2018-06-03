Из подмосковного дома сирот похитили двоих детей

Двух детей похитила неизвестная из дома сирот в Рузе

Агентство «Москва»: последние новости

Неизвестный выманил у главы столичной турфирмы 4,1 млн руб. на билеты ЧМ-2018 и скрылся

Неизвестный украл из сейфа в офисе организации на северо-востоке столицы 2,8 млн руб.

Неизвестные в Москве связали постояльца гостиницы и отняли у него машину с партией шуб на 5,5 млн руб.