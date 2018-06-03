Из подмосковного дома сирот похитили двоих детей

В Рузе из дома сирот неизвестная женщина похитила двух детей и скрылась на автомобиле, сообщил Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Поступила информация о похищении из детдома в Рузе двух детей. В данном преступлении подозревается женщина, которая скрылась на автомобиле Nissan», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Подмосковью Агентству городских новостей «Москва» сообщили о проведении проверки по данному факту. «Предварительно, женщина взяла на прогулку своих детей, временно проживающих в данном учреждении. Дальнейшая информация уточняется», — сказал собеседник агентства.