Ещё
Появилось видео с места спецоперации в Дагестане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАК опубликовал видео с места спецоперации в Дагестане 

РИА Новости 7 часов назад
Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видео операции по нейтрализации главаря банды боевиков в Дагестане, причастных к террористическим преступлениям.
В видеоролике показаны кадры нейтрализации боевика, а также изъятия оружия и боеприпасов.
Ранее пресс-служба НАК сообщила, что в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) убит главарь банды, оказавший вооруженное сопротивление. Боевик, обнаруженный в лесном массиве вблизи поселка Кванада Цумадинского района, отказался сложить оружие и вступил в перестрелку с бойцами спецназа ФСБ. Ответным огнем он был нейтрализован.
Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Цумадинском районе Дагестана с 4.15 мск. Ведется поиск боевиков и их пособников.
РИА Новости: последние новости
Пьяный мужчина устроил стрельбу на юго-западе Москвы В Химках эвакуировали торговый центр "Мега" СК на Урале проводит проверку после драки и смерти осужденного в колонии
Комментарии  Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича129
Погибли двое военных Северного флота114
СБУ объяснила скандал с российской журналисткой188
Австрия закроет небо из-за Путина730
Поклонскую взбесила княгиня Романова305
Видео
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика Личный счет
00:33
Мужчину закопали в автомобиле
В мире
01:30
«Смертельное пике»: как падал Ту-144
Происшествия Статьи
00:45
Блогера арестовали за шутку про бомбу
Происшествия В мире
00:32
Утка обратила в бегство таксиста
Новости Москвы
00:44
Смерть в холодильнике: найдено тело девочки в Кузбассе
Происшествия Статьи
03:38
«Мой друг лучше всех играет труп»
Конфликты В мире
04:15
В Госдуме ответили возмущенному Лукашенко
СНГ В мире
01:39
Поклонскую взбесила княгиня Романова
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение