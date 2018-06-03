В Одесской области закрыли избирательный участок из-за разбитого термометра

Полиция ограничила доступ к одному из избирательных участков в Великомихайловском районе Одесской области из-за разбитого термометра. Об этом сообщается на сайте областной Нацполиции.

"На полу избирательного участка в с. Вишневом обнаружены осколки стекла от разбитого термометра. Сотрудники полиции обследовали помещения. Предварительно следы ртути не выявлены", — говорится в сообщении.

Накануне тринадцать полицейских пострадали из-за конфликта на избирательном участке в Одесской области.