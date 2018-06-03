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В Одесской области закрыли избирательный участок из-за разбитого термометра
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В Одесской области закрыли избирательный участок из-за разбитого термометра 

Газета.Ru 1 час назад
Полиция ограничила доступ к одному из избирательных участков в Великомихайловском районе Одесской области из-за разбитого термометра. Об этом сообщается на сайте областной Нацполиции.
"На полу избирательного участка в с. Вишневом обнаружены осколки стекла от разбитого термометра. Сотрудники полиции обследовали помещения. Предварительно следы ртути не выявлены", — говорится в сообщении.
Накануне тринадцать полицейских пострадали из-за конфликта на избирательном участке в Одесской области.
Уточняется, что в полицию поступило анонимное сообщение о минировании избирательного участка в селе Цебриково в Одесской области, полицейские начали эвакуацию, несколько граждан возмутились данной мерой.
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