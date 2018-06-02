В Москве задержали убийцу соратника Деда Хасана

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что в 2012 году задержанный убил Ильгара Алиева — соратника «вора в законе» Аслана Усояна , известного как Дед Хасан.

"Днем 19 апреля 2012 года обвиняемый, находясь на улице Пресненский Вал в городе Москве, выстрелил из огнестрельного оружия в автомобиль Toyota Land Cruiser, где находился мужчина 1960 года рождения и женщина 1986 года рождения. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а женщина выжила в результате своевременного оказания медицинской помощи", — сказала Иванова.

Задержанному было предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия, суд отправил его под арест.