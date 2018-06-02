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Туриста из Японии «гостеприимно» встретили во Владивостоке
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Туриста из Японии «гостеприимно» встретили во Владивостоке
Primpress
38 минут назад
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Фото:
Primpress
В дежурную часть отдела полиции Фрунзенского района во
Владивостоке
с заявлением о краже его имущества обратился мужчина, приехавший на отдых в Приморье из
Японии
, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу
УМВД
России
по
Приморскому краю
.
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