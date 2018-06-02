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Туриста из Японии «гостеприимно» встретили во Владивостоке
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Туриста из Японии «гостеприимно» встретили во Владивостоке 

Primpress 38 минут назад
Фото: Primpress
В дежурную часть отдела полиции Фрунзенского района во Владивостоке с заявлением о краже его имущества обратился мужчина, приехавший на отдых в Приморье из Японии, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
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