Оппозиция Грузии возглавит временную комиссию по делу об убийстве, вызвавшему протесты

ТБИЛИСИ , 4 июня. / ТАСС /. Временную комиссию парламента Грузии по расследованию резонансного дела об убийстве двух подростков в Тбилиси в декабре 2017 года возглавит представитель оппозиционной фракции «Европейская Грузия». Об этом в понедельник заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе после консультаций с депутатами.

Вердикт суда по делу об убийстве подростков вызвал на прошлой неделе массовые акции протеста в грузинской столице, которые привели к отставке главного прокурора страны Ираклия Шотадзе . Дело передано на повторное расследование в МВД . В воскресенье премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что в ближайшие дни состоится внеочередная сессия парламента, на которой будет утвержден состав временной следственной комиссии по делу.

Кобахидзе пояснил, что парламент должен утвердить состав комиссии в среду, она будет состоять из 17 членов, девять из которых — представители парламентского меньшинства. «Возглавит работу комиссии представитель оппозиционного меньшинства — фракции „Европейская Грузия“, — сказал спикер парламента. Он сообщил, что консультации о принципах формирования временной комиссии продолжатся.