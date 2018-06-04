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Оппозиция Грузии возглавит временную комиссию по делу об убийстве, вызвавшему протесты
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Оппозиция Грузии возглавит временную комиссию по делу об убийстве, вызвавшему протесты 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
ТБИЛИСИ, 4 июня. /ТАСС/. Временную комиссию парламента Грузии по расследованию резонансного дела об убийстве двух подростков в Тбилиси в декабре 2017 года возглавит представитель оппозиционной фракции «Европейская Грузия». Об этом в понедельник заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе после консультаций с депутатами.
Вердикт суда по делу об убийстве подростков вызвал на прошлой неделе массовые акции протеста в грузинской столице, которые привели к отставке главного прокурора страны Ираклия Шотадзе. Дело передано на повторное расследование в МВД. В воскресенье премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что в ближайшие дни состоится внеочередная сессия парламента, на которой будет утвержден состав временной следственной комиссии по делу.
Кобахидзе пояснил, что парламент должен утвердить состав комиссии в среду, она будет состоять из 17 членов, девять из которых — представители парламентского меньшинства. «Возглавит работу комиссии представитель оппозиционного меньшинства — фракции „Европейская Грузия“, — сказал спикер парламента. Он сообщил, что консультации о принципах формирования временной комиссии продолжатся.
Протесты начались в Грузии 31 мая после заседания суда по делу об убийстве в Тбилиси в декабре 2017 года двух подростков — Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили. Суд не признал ни одного из двух обвиняемых виновными в убийстве 16-летнего Саралидзе.
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