Глава МВД Грузии встретился с отцом одного из убитых в декабре 2017 года подростков 

ТБИЛИСИ, 2 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария встретился в субботу с Давидом Дадунашвили, отцом Левана Дадунашвили, убитого во время драки в Тбилиси 1 декабря 2017 года. Об этом сообщило МВД страны.
По данным ведомства, во встрече также участвовали омбудсмен Нино Ломджария и адвокат семьи Дадунашвили Хатуна Маглакелидзе. Как сообщает МВД, Гахария ознакомил Давида Дадунашвили с ходом расследования убийства подростков.
"МВД страны будет систематически знакомить народного защитника [омбудсмена] и семью Дадунашвили с новостями в процессе расследования. Георгий Гахария готов встретиться с отцом второго убитого подростка Зазой Саралидзе и ознакомить его с деталями дела", — отмечается в заявлении министерства.
Сын Давида Дадунашвили Леван был убит вместе с сыном Зазы Саралидзе Давидом 1 декабря 2017 года в Тбилиси во время драки между школьниками. Леван от полученных ножевых ранений скончался по пути в больницу, а Давид — через день в реанимации. 31 мая суд над двумя обвиняемыми несовершеннолетними не признал ни одного из них виновным в убийстве Давида Саралидзе. Отец подростка Заза Саралидзе выразил недоверие следствию, проведенному главной прокуратурой, и заявил, что к убийству его сына причастны родственники высокопоставленных лиц и что прокуратура покрывала их в ходе следствия.
В четверг Заза Саралидзе инициировал акцию протеста с требованием отставки главного прокурора страны Ираклия Шотадзе, который в результате написал заявление об уходе с занимаемого поста. После этого акция протеста переместилась от здания прокуратуры на проспект Руставели, ее участники выдвинули новое требование об отставке правительства.