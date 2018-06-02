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В Тбилиси задержали вице-президента федерации дзюдо Грузии
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В Тбилиси задержали вице-президента федерации дзюдо Грузии 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Тбилиси задержали вице-президента Национальной федерации дзюдо Грузии Ломера Жоржолиани, сообщает ТАСС.
По информации грузинской телекомпании «Маэстро», его обвиняют в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Подчеркивается, что Жоржолиани принимал участие в конфликте, в ходе которого был ранен грузинский дзюдоист Иосиф Целаури.
"Патрульные попытались разнять участников драки, во время чего один из них осуществил выстрел из огнестрельного оружия. На месте по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия был задержан 33-летний Л. Ж. ", — сообщает министерство внутренних дел Грузии.
Ранее грузинские дзюдоисты заколотили кабинет президента федерации.
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