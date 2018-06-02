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СМИ: вице-президент федерации дзюдо Грузии задержан в Тбилиси
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СМИ: вице-президент федерации дзюдо Грузии задержан в Тбилиси 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
ТБИЛИСИ, 1 июня. /ТАСС/. Вице-президент Национальной федерации дзюдо Грузии Ломер Жоржолиани задержан в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, об этом сообщила в пятницу тбилисская телекомпания «Маэстро». Отмечается, что Жоржолиани участвовал в конфликте, имевшем место накануне, в ходе которого из огнестрельного оружия был ранен грузинский дзюдоист Иосиф Целаури.
В пятницу вечером МВД Грузии также обнародовало информацию об инциденте на проспекте Агмашенебели, но фамилии фигурантов названы не были. В заявлении ведомства сказано, что «во время патрулирования на проспекте Агмашенебели в Тбилиси вечером 31 мая сотрудники патрульной полиции заметили группу дерущихся людей». «Патрульные попытались разнять участников драки, во время чего один из них осуществил выстрел из огнестрельного оружия. На месте по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия был задержан 33-летний Л. Ж.», — сообщает министерство.
По данным ведомства, в драке пострадали два человека, которые были доставлены в больницу. На месте происшествия изъят пистолет марки ТТ.
"В тот же день, в районное управление полиции Старого Тбилиси поступило сообщение о том, что с проспекта Агмашенебели в центр неотложной хирургии и травматологии доставлен 37-летний гражданин И. Ц. с огнестрельным ранением", — сообщает МВД.
По факту драки на проспекте Агмашенебели возбуждено уголовное дело по статье 126 УК Грузии — «истязание».
В приемной вышеназванного медицинского учреждения журналистам сообщили, что 31 мая в 23:40 тб к ним был доставлен пациент Иосиф Целаури. «У него наблюдался осколочный перелом бедра в результате огнестрельного ранения. Пациенту была проведена срочная хирургическая операция, сейчас его состояние удовлетворительное», — сообщила представитель центра. Руководители федерации дзюдо воздержались от комментариев.
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