В Карелии уклонявшийся от алиментов иностранец заработал дело

Сперва гражданина Грузии за неуплату алиментов привлекли к административной ответственности и отправили выполнять обязательные работы в Олонецкую больницу.

В отделе судебных приставов по Олонецкому району в отношении гражданина Грузии было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты алиментов.

Мужчина в феврале 2016 года установил отцовство над двумя детьми, а впоследствии оформил брак с их матерью. В браке супруги прожили недолго. После развода женщина обратилась в суд, который постановил — взыскать с отца алименты на содержание несовершеннолетних.

Однако мужчина платить не стал, за что его привлекли к административной ответственности и назначили 100 часов обязательных работ. Наказание иностранец отбывал в Олонецкой районной больнице. Но и после этого мужчина продолжил уклоняться от уплаты алиментов, за что был привлечен к уголовной ответственности.

В пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов сообщили, что мужчина погасил долг по алиментам в размере 54 500 рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом передано на рассмотрение в мировой суд.