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В Карелии уклонявшийся от алиментов иностранец заработал дело
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В Карелии уклонявшийся от алиментов иностранец заработал дело 

Карельские вести 30 минут назад
Фото: Карельские вести
Сперва гражданина Грузии за неуплату алиментов привлекли к административной ответственности и отправили выполнять обязательные работы в Олонецкую больницу.
В отделе судебных приставов по Олонецкому району в отношении гражданина Грузии было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты алиментов.
Мужчина в феврале 2016 года установил отцовство над двумя детьми, а впоследствии оформил брак с их матерью. В браке супруги прожили недолго. После развода женщина обратилась в суд, который постановил — взыскать с отца алименты на содержание несовершеннолетних.
Однако мужчина платить не стал, за что его привлекли к административной ответственности и назначили 100 часов обязательных работ. Наказание иностранец отбывал в Олонецкой районной больнице. Но и после этого мужчина продолжил уклоняться от уплаты алиментов, за что был привлечен к уголовной ответственности.
В пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов сообщили, что мужчина погасил долг по алиментам в размере 54 500 рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом передано на рассмотрение в мировой суд.
По материалам: ptzgovorit.ru
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