Суд признал законным возвращение Саакашвили в Польшу

Об этом говорится на сайте Окружного административного суда Киева.

«Суд принял решение — отказать Михаилу Саакашвили в удовлетворении исковых требований. Окружным административным судом города Киева из предоставленных сторонами документов установлено, что реадмиссия Саакашвили как лица, незаконно находившегося на территории Украины , осуществлялась по стандартной процедуре, инициированной ГМС, на основании Соглашения между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии и ратифицированной соответствующим законом Украины. Вместе с тем судом установлено, что по результатам рассмотрения соответствующего запроса польская сторона дала согласие на реадмиссию Саакашвили, о чем сообщила ГМС письмом, копия которого имеется в материалах административного дела», — говорится в сообщении суда.

В суде также напомнили, что Саакашвили совершил незаконное пересечение государственной границы Украины 10 сентября 2017 года.

12 февраля экс-губернатор Одессы Михаила Саакашвили вернули в Польшу . Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии.