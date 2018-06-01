Суд признал законным возвращение Саакашвили в Польшу 

Об этом говорится на сайте Окружного административного суда Киева.
«Суд принял решение — отказать Михаилу Саакашвили в удовлетворении исковых требований. Окружным административным судом города Киева из предоставленных сторонами документов установлено, что реадмиссия Саакашвили как лица, незаконно находившегося на территории Украины, осуществлялась по стандартной процедуре, инициированной ГМС, на основании Соглашения между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии и ратифицированной соответствующим законом Украины. Вместе с тем судом установлено, что по результатам рассмотрения соответствующего запроса польская сторона дала согласие на реадмиссию Саакашвили, о чем сообщила ГМС письмом, копия которого имеется в материалах административного дела», — говорится в сообщении суда.
В суде также напомнили, что Саакашвили совершил незаконное пересечение государственной границы Украины 10 сентября 2017 года.
12 февраля экс-губернатор Одессы Михаила Саакашвили вернули в Польшу. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии.
В данный момент Саакашвили проживает в Амстердаме.