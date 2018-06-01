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Митингующие в Тбилиси сорвали выступление премьера
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Митингующие в Тбилиси сорвали выступление премьера 

360tv.ru 1 час назад
Грузинский премьер Георгий Квирикашвили прибыл к месту сбора митингующих в центре Тбилиси в четверг вечером. Он должен был выступить перед многотысячной толпой, но подняли шум и не дали ему выступить, сообщили местные СМИ.
Ранее в отставку ушел руководитель Главной прокуратуры страны Ираклий Шотадзе из-за убийства 16-летнего подростка в потасовке в декабре прошлого года. Акцию протеста организовал отец мальчика Заза Саралидзе.
По его мнению, прокуратура недостаточно объективно расследует дело и покрывает одного из участников убийства, сына бывшего сотрудника ведомства.
Дело в том, что городской суд Тбилиси утром в четверг оправдал одного из обвиняемых, а второму переквалифицировал обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства.
Жители города теперь требуют правительство и премьер-министра Грузии покинуть свои посты.
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