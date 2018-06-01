Митингующие в Тбилиси сорвали выступление премьера

Грузинский премьер Георгий Квирикашвили прибыл к месту сбора митингующих в центре Тбилиси в четверг вечером. Он должен был выступить перед многотысячной толпой, но подняли шум и не дали ему выступить, сообщили местные СМИ.

Ранее в отставку ушел руководитель Главной прокуратуры страны Ираклий Шотадзе из-за убийства 16-летнего подростка в потасовке в декабре прошлого года. Акцию протеста организовал отец мальчика Заза Саралидзе.

По его мнению, прокуратура недостаточно объективно расследует дело и покрывает одного из участников убийства, сына бывшего сотрудника ведомства.

Дело в том, что городской суд Тбилиси утром в четверг оправдал одного из обвиняемых, а второму переквалифицировал обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства.