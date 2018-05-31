Главный прокурор Грузии подал в отставку 

Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе заявил о своем уходе с поста. Как сообщает «Интерфакс», это решение было принято в связи с резонансным делом об убийстве двух подростков, которое произошло в декабре прошлого года в Тбилиси.
Источник отмечает, что ситуацию обострил митинг у здания главной прокуратуры Грузии. Он начался после решения суда, которое было вынесено сегодня. Сообщается, что инициатором акции протеста стал отец убитого в драке 16-летнего подростка. Заза Саралидзе настаивает на том, что расследование этого дела проходит необъективно.
Напомним, резонансное убийство двух школьников — Левана Дадунашвили и Давида Саларидзе — произошло в Тбилиси в декабре прошлого года. По имеющимся данным, они скончались от ножевых ранений, которые получили в ходе массовой драки. Тогда были задержаны двое, им предъявили обвинение в убийстве подростков. Однако сегодня Тбилисский городской суд оправдал одного из обвиняемых. Что касается второго, то для него обвинение в умышленном убийстве было переквалифицированно на попытку умышленного убийства.