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Главный прокурор Грузии подал в отставку
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Главный прокурор Грузии подал в отставку 

Национальная Служба Новостей 8 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе заявил о своем уходе с поста. Как сообщает «Интерфакс», это решение было принято в связи с резонансным делом об убийстве двух подростков, которое произошло в декабре прошлого года в Тбилиси.
Источник отмечает, что ситуацию обострил митинг у здания главной прокуратуры Грузии. Он начался после решения суда, которое было вынесено сегодня. Сообщается, что инициатором акции протеста стал отец убитого в драке 16-летнего подростка. Заза Саралидзе настаивает на том, что расследование этого дела проходит необъективно.
Напомним, резонансное убийство двух школьников — Левана Дадунашвили и Давида Саларидзе — произошло в Тбилиси в декабре прошлого года. По имеющимся данным, они скончались от ножевых ранений, которые получили в ходе массовой драки. Тогда были задержаны двое, им предъявили обвинение в убийстве подростков. Однако сегодня Тбилисский городской суд оправдал одного из обвиняемых. Что касается второго, то для него обвинение в умышленном убийстве было переквалифицированно на попытку умышленного убийства.
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