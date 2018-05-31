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Суд в Ереване освободил обвиняемого в пособничестве в захвате здания
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Суд в Ереване освободил обвиняемого в пособничестве в захвате здания 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 31 мая — РИА Новости. Суд в Ереване освободил под подписку о невыезде Хачатура Гичяна, обвиняемого в пособничестве вооруженной группе, захватившей в июле 2016 года здание патрульно-постовой службы полиции, передает корреспондент РИА Новости.
"Изменить меру пресечения подсудимому Хачатуру Гичяну", — заявил судья Артуш Габриелян, зачитывая решение.
Гичяну принадлежал грузовик, на котором члены вооруженной группы ворвались на территорию полка ППС. Подсудимый свою вину отрицает.
Группа вооруженных людей 17 июля 2016 года проникла на территорию полка ППС полиции Армении и под угрозой насилия удерживала находящихся там людей. Она требовала отставки занимавшего тогда пост президента Сержа Саргсяна и освобождения содержащегося под арестом лидера радикальной оппозиционной организации «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.
В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 — сотрудники полиции. Трое полицейских были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых огнестрельные ранения различной степени тяжести. Семеро из пострадавших гражданских лиц — медработники. СНБ Армении 31 июля сообщила о сдаче оружия и аресте 20 членов вооруженной группы.
Следственный комитет Армении 19 сентября 2016 года сообщил, что в состав группы входил 31 человек. Позже в Специальной следственной службе Армении сообщили, что число вооруженных людей, захвативших 17 июля здание ППС, составляло не 31, а 33 человека.
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