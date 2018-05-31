Суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве школьников в Тбилиси

Одного из обвиняемых оправдали в убийстве Саралидзе, а второму переквалифицировали обвинение с умышленного убийства на попытку умышленного убийства. Между тем, первого признали виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах Дадунашвили. Таким образом, остается неясным, кто убил Саралидзе.

Шокированный решением суда отец убитого Заза Саралидзе призвал население Грузии поддержать его. При этом ранее он говорил, что органы правопорядка задержали не всех виновных. Он обвинил прокуратуру в том, что она покрывает сына своего бывшего сотрудника.

Недовольна решением суда и прокуратура Грузии. Обвинители заявили, что намерены обжаловать его.

Одинадцатиклассники Дадунашвили и Саралидзе стали жертвами кровавой разборки 1 декабря 2017 года. Конфликт начался в школе №51 на улице Меликишвили между учащимися 9 и 11 классов, а позже перерос в поножовщину на улице Хорава с участием несовершеннолетних из другой школы. Последние пришли на помощь одному из девятиклассников.

Дадунашвили скончался на месте, а Саралидзе — позже в больнице. Прибывшая на место полиция сразу же арестовала одного обвиняемого, но второму удалось скрыться. Он сдался лишь через несколько дней после случившегося.

Среди орудий убийства, которые полиция изъяла в качестве вещественных доказательств, были два ножа.

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