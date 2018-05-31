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На Рублевке избили сына экс-посла на Украине
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Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет

На Рублевке избили сына экс-посла на Украине 

Рамблер 26 минут назад
Фото: РИА Новости
В рублевском лицее избили сына бывшего посла России на Украине, сообщает Telegram-канал-Mash.
По информации канала, учебное заведение, в котором учится приемный сын Михаила Зурабова Антон, находится в деревне Жуковка в Одинцовском районе Московской области.
Недавно 14-летний подросток вступил в конфликт с другим учеником элитного лицея по имени Даниил Шимановский. Молодые люди начали драться, а в какой-то момент Шимановский бросил в противника кусок асфальта, попав тому в голову.
После этого пострадавший мальчик подошел к водителю своей семьи, который ждал его у входа в школу. Mash отмечает, что ребенок шатался, а на его голове уже появился большой синяк.
По данным канала, в настоящее время полицейские «работают» с Даниилом Шимановским и его родителями.
Отец Антона Зурабова — Михаил Зурабов, в конце 1990-х годов бывший советником президента России, в 2004-2007 — министром здравоохранения, а с 2009 по 2016-й — российским послом на Украине.
В 2006-м СМИ сообщали, что Михаил Зурабов усыновил двухлетнего мальчика.
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