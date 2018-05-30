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В Риге убили известного бизнесмена Мартиньша Бункуса
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В Риге убили известного бизнесмена Мартиньша Бункуса, сообщили СМИ 

РИА Новости 30 мая 2018
Фото: Фото : Policijos departamentą prie VRM
Мартиньш Бункус, который занимался ликвидацией Trasta komerc banka в Риге, был убит неизвестными в среду утром, сообщает телеканал LTV.
В последнее время имя Бункуса фигурировало в СМИ в связи с ликвидацией Trasta komercbanka, за полгода работы в банке он получил 2,9 миллиона евро.
По данным Госполиции, убийство произошло в 8.40 на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом. Имя убитого полиция не называет, но, по данным LTV, это Бункус.
"Белый Range Rover двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в мужчину был сделан выстрел, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища. У автомобиля также отвалилось заднее колесо", — сообщает телеканал.
На месте убийства ограждена обширная территория. По факту убийства начат уголовный процесс.
Полиция просит отозваться свидетелей происшествия или тех, у кого есть какая-либо информация о нем.
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