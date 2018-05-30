Мигрантов провозили через Оренбуржье за $ 5000

В районном суде Соль-Илецкого г.о. вынесли приговор в отношении 25-летнего гражданина Республики Узбекистан

Установлено, что в апреле 2018 года молодой человек организовал незаконный въезд в Россию 10 гражданам Бангладеша и Узбекистана. Люди ехали в поезде Ташкент-Москва в резервуарах для воды и потолочных люках вагонов. В транспортной прокуратуре уточнили, что за свою незаконную деятельность обвиняемый получил вознаграждение в 5 тыс. долларов США.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил иностранного гражданина к 1 году лишения свободы.