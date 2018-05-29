Опубликован фоторобот убийцы Бабченко

Согласно информации МВД Украины, убийца — мужчина 40-45 лет в бейсболке с седой бородой.

Ранее сообщалось, что у киллера могли быть сообщники.

В полиции рассказали, что в Бабченко стреляли на лестничной клетке, выстрелы были произведены в спину. Раненого журналиста обнаружила супруга, вызвала скорую помощь, но врачи не смогли его спасти — Бабченко скончался по дороге в больницу.