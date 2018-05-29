Ещё
Опубликован фоторобот убийцы Бабченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликован фоторобот убийцы Бабченко 

Рамблер 55 минут назад
Фото: Facebook
МВД Украины опубликовало фоторобот подозреваемого в убийстве российского журналиста и писателя Аркадия Бабченко.
Согласно информации МВД Украины, убийца — мужчина 40-45 лет в бейсболке с седой бородой.
>> Аркадия Бабченко убили в его "второй день рождения"
Ранее сообщалось, что у киллера могли быть сообщники.
В полиции рассказали, что в Бабченко стреляли на лестничной клетке, выстрелы были произведены в спину. Раненого журналиста обнаружила супруга, вызвала скорую помощь, но врачи не смогли его спасти — Бабченко скончался по дороге в больницу.
Комментарии29
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы предварительные причины убийства Бабченко201
«Все пошло не так»: Сорос предрек глобальный кризис31
Европа дождалась альтернативы российскому газу779
В Британии начали задерживать детей из России71
В Киеве застрелили Аркадия Бабченко534
Видео
03:40
Российская компания отменяет все рейсы
Компании Общество
00:23
Место стрельбы в Москве сняли на видео
Происшествия Автоспорт
00:31
Участник «Евровидения» рухнул с большой высоты
Шоу-бизнес
00:43
Европа дождалась альтернативы российскому газу
Экономика Статьи
00:16
В Петербурге горит знаменитый «Пассаж»
Пожары Катастрофы
00:59
Обокравшие Киркорова воры пойманы с поличным
Шоу-бизнес
01:52
В Крыму ответили Украине на «проблемный» мост
Политика
00:10
Волгоградский каратист избил продавщицу из-за босоножек
Происшествия Криминал
03:01
Украина объявила России войну в Сети
В мире Украина
00:32
На Москву идет шторм
Погода Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение