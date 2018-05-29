Опубликован фоторобот убийцы Бабченко 

МВД Украины опубликовало фоторобот подозреваемого в убийстве российского журналиста и писателя Аркадия Бабченко.
Согласно информации МВД Украины, убийца — мужчина 40-45 лет в бейсболке с седой бородой.
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В‘ячеслав #Аброськін: На цей час складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка. Встановлюються свідки та обставини події. На місці події працює слідчо-оперативна група, оперативні підрозділи апарату Національноі поліції, а також ГУНП в Києві. pic.twitter.com/81bxftqiLc— МВС України (@MVS_UA) 29 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что у киллера могли быть сообщники.
В полиции рассказали, что в Бабченко стреляли на лестничной клетке, выстрелы были произведены в спину. Раненого журналиста обнаружила супруга, вызвала скорую помощь, но врачи не смогли его спасти — Бабченко скончался по дороге в больницу.