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Друг Бабченко заявил о «жучке» в машине журналиста
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Друг Бабченко заявил о «жучке» в машине журналиста 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В машине Аркадия Бабченко мог находиться «жучок», заявил друг убитого в Киеве журналиста Айдер Муждабаев.
Муждабаев рассказал, что Бабченко с семьей совсем недавно вернулся с отдыха.
«Он не говорил где (отдыхал). Что он уехал, знали друзья, но когда вернется, никто не знал», — приводит РИА «Новости» слова Муждабаева.
Муждабаев уточнил, что на отдых Бабченко с семьей ездил на своей машине. Муждабаев предположил, что «был какой-то „жучок“ в машине», убийцы «знали о перемещении» Бабченко.
Еще один друг Бабченко Юрий Мацарский также считает, что журналиста «пасли». Убийство совершил, по его мнению, «по крайней мере, подготовленный диверсант», а не «фанатик, который решил отомстить Аркадию».
«Это был настоящий убийца», — сказал Мацарский.
Напомним, глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством Аркадия Бабченко стоит Россия.
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