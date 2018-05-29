У убийцы Бабченко могли быть сообщники

Полиция допустила, что у стрелявшего в Бабченко были сообщники

Стрелявший в россиянина Аркадия Бабченко мог иметь сообщников, заявил на брифинге во вторник руководитель полиции Киева Андрей Крищенко Бабченко был застрелен в Киеве вечером во вторник. Полиция открыла уголовное дело по статье "умышленное убийство". Рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе профессиональная деятельность погибшего. Российский Следственный комитет также возбудил уголовное дело об убийстве россиянина. "Один (нападавший) был точно, сейчас работают следователи, возможно у него были сообщники", — сказал Крищенко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы. По его словам, следователи опрашивают свидетелей и изучают место преступления.