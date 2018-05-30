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«Начнут искать российский след в убийстве Бабченко»
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«Начнут искать российский след в убийстве Бабченко» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает, что Киев будет пытаться найти российский след в деле об убийстве журналиста Аркадия Бабченко.
"Скорее всего, убивая своих и чужих, киевская власть будет искать виновных в России. Не будет же она показывать сама на себя и признавать, что допустила анархию и беззаконие, что ненависть в государстве достигла критического предела", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По мнению главы комитета, "европейские правозащитные организации обязаны заняться этой проблемой".
"Когда западная дипломатия и правозащитная деятельность направляются на защиту интересов узкой группы лиц под видом борьбы с несуществующим злом, настоящее зло захватывает все большие территории. И в какой-то момент разбой, убийства, теракты становятся неизбежностью, привычным делом", — отметил Слуцкий.
На его взгляд, "Украине требуется исцеление от ненависти, и вражды".
"Невозможно добиться переворота в сознании своих граждан, если сама власть показывает, что беззаконие — это неотвратимость", — заключил депутат.
Слуцкий выразил соболезнования родным и близким погибшего журналиста.
Журналист Аркадий Бабченко был застрелен во вторник вечером на пороге своей квартиры, по дороге в больницу он скончался. Начальник управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что профессиональная деятельность журналиста рассматривается как главная версия его убийства.
Аркадий Бабченко — российский писатель, журналист и военный корреспондент. Он сотрудничал с "Московским комсомольцем", ТВЦ (передача "Постскриптум") и Первым каналом ("Армейский магазин). Также писал статьи для "Новой газеты". В 2017 году Бабченко покинул Россию, после чего жил в Чехии и Израиле, с августа 2017 года находился в Киеве, где вел передачу на крымско-татарском телеканале ATR.
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