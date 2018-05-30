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Климкин обвинил Россию в убийстве Бабченко
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Климкин обвинил Россию в убийстве Бабченко 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством Аркадия Бабченко стоит Россия, министр иностранных дел Украины Павел Климкин также заявил о «разных тактиках» России.
«Убежден, русская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности», — заявил Гройсман в Facebook.
Он назвал Бабченко «настоящим другом Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии».
Глава МИД Украины Павел Климкин на заседании СБ ООН признал, что пока рано говорить о том, кто может стоять за убийством Бабченко в Киеве. По словам министра, Россия «всегда видела врага» в Бабченко, передает РИА «Новости».
«Зная схожие случаи, у нас есть веские причины говорить о том, что Россия предпринимает разные тактики для дестабилизации ситуации на Украине», — заявил Климкин.
Он сказал, что Бабченко получал в России угрозы в отношении себя и своей семьи. По словам Климкина, Бабченко «продолжал бороться за демократическую Россию из Украины».
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