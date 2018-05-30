Климкин обвинил Россию в убийстве Бабченко

«Убежден, русская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности», — заявил Гройсман в Facebook.

Он назвал Бабченко «настоящим другом Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии».

Глава МИД Украины Павел Климкин на заседании СБ ООН признал, что пока рано говорить о том, кто может стоять за убийством Бабченко в Киеве. По словам министра, Россия «всегда видела врага» в Бабченко, передает РИА «Новости»

«Зная схожие случаи, у нас есть веские причины говорить о том, что Россия предпринимает разные тактики для дестабилизации ситуации на Украине», — заявил Климкин.

Он сказал, что Бабченко получал в России угрозы в отношении себя и своей семьи. По словам Климкина, Бабченко «продолжал бороться за демократическую Россию из Украины».