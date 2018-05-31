Бухгалтер МВД выплатит краденые зарплаты шубами

Имущество Николаевой и ее родственников было арестовано. Оно включает пять квартир, одна из которых в Москве на Рублевском шоссе, место на подземной парковке, автомобиль Toyota RAV4, восемь шуб и меховых полупальто. Их стоимость оценили в 20 миллионов рублей. Все это по решению суда обращено в счет возмещения ущерба.

Еще одна фигурантка дела — ведущий бухгалтер Лариса Медиевская — получила пять лет условно.

Дело возбудили в 2012 году, когда в полиции города проводили масштабную ревизию. Николаеву задержали лишь летом 2017-го, так как она не явилась ни на одно из заседаний суда. Бывший главбух свою вину не признала. По ее словам, следствие основывается на показаниях ее бывших подчиненных, которым не стоит верить.