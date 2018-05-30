Склад боеприпасов и огнестрельное оружие нашли у слесаря из Балашихи

Сотрудники подмосковного МВД обнаружили в квартире жителя Балашихи склад боеприпасов и огнестрельное оружие. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

У 65-летнего слесаря-техника из Балашихи правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельный револьвер «Смит-Вессон», пистолет МР 654К, 573 патронов разного калибра.

Более того, мужчина хранил дома комплектующие к огнестрельному оружию, блок стволов для ружья ТОЗ-БМ и несколько предметов, похожих на пистолеты ИЖ-79 и МЕ 38.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Полиция обнаружила у московского пенсионера несколько единиц огнестрельного оружия и патроны. Оперативники изъяли у 58-леьнего мужчины переделанный из «ТТ» пистолет, револьвер системы «Наган» и снайперскую винтовку Мосина. Также у него обнаружили более 700 патронов различного калибра, пригодных для стрельбы. Найденное оружие в базе данных МВД не зарегистрировано.