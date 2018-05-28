Спортсмены и деятели культуры вступились за совладельца «Суммы» Магомедова 

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Директор Большого театра Владимир Урин, представители библиотек и музеев, олимпийские чемпионы просят Тверской суд Москвы освободить из-под стражи совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, обвиняемого в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества, заявила в Тверском суде Москвы его адвокат Мария Белявская.
"Директор Большого театра обращается с просьбой не избирать столь жесткую меру пресечения", — сказала она. По словам адвоката, Магомедов является членом попечительского совета и восстановление исторической сцены велось, в том числе, на денежные средства группы «Сумма».
Также адвокат приобщила к делу письма из ГМИИ, Российской государственной библиотеки, других музеев и культурных учреждений, в том числе дагестанских, в которых они высказывают благодарность Магомедову за благотворительную деятельность.
Кроме того, Белявская предоставила суду письмо 22 олимпийских чемпионов, которые положительно характеризуют Магомедова и отмечают его вклад в поддержку в России ряда спортивных дисциплин, связанных с единоборствами. Несколько из них предоставили суду личные поручительства как альтернативную меру пресечения.