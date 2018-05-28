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Гендиректора компании KAZ Minerals Bozymchak Ильяса Тулекеева задержали в Киргизии
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Гендиректора компании KAZ Minerals Bozymchak Ильяса Тулекеева задержали в Киргизии 

ТАСС 9 минут назад
АСТАНА, 28 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Киргизии задержали генерального директора компании по производству меди KAZ Minerals Bozymchak Ильяса Тулекеева, его подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.
"25 мая 2018 года при вылете в Алма-Ату из международного аэропорта Манас представителями правоохранительных органов Киргизии был задержан генеральный директор компании KAZ Minеrals Bozymchak Ильяс Тулекеев", — говорится в сообщении МИД.
По данным ведомства, 26 мая состоялась встреча консула посольства Казахстана в Киргизии с представителем Следственного управления финансовой полиции Киргизии, который сообщил о привлечении Тулекеева в качестве обвиняемого в уклонении от уплаты налогов.
"На следующий день, 27 мая, Тулекеев был освобожден из-под стражи в зале суда. Посольство Казахстана в Бишкеке находится на постоянном контакте с правоохранительными органами Киргизской Республики для обеспечения объективного и беспристрастного рассмотрения указанного дела", — уточнили в пресс-службе МИД.
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