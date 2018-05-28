Гендиректора компании KAZ Minerals Bozymchak Ильяса Тулекеева задержали в Киргизии

АСТАНА , 28 мая. / ТАСС /. Правоохранительные органы Киргизии задержали генерального директора компании по производству меди KAZ Minerals Bozymchak Ильяса Тулекеева, его подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана

"25 мая 2018 года при вылете в Алма-Ату из международного аэропорта Манас представителями правоохранительных органов Киргизии был задержан генеральный директор компании KAZ Minеrals Bozymchak Ильяс Тулекеев", — говорится в сообщении МИД

По данным ведомства, 26 мая состоялась встреча консула посольства Казахстана в Киргизии с представителем Следственного управления финансовой полиции Киргизии, который сообщил о привлечении Тулекеева в качестве обвиняемого в уклонении от уплаты налогов.