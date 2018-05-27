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Число задержанных после погрома на рынке в Киеве возросло до 34 человек
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Число задержанных после погрома на рынке в Киеве возросло до 34 человек 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Киеве после погрома на одном из рынков и столкновений с полицейскими были задержаны 34 человека. Об этом информирует пресс-служба киевской полиции.
«Всего в управление полиции доставили 34 человека: с ними общаются правоохранители для установления всех обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Киеве агрессивно настроенные молодые люди повредили торговую точку на рынке и устроили потасовку с полицейскими.
В результате произошедшего пострадали трое правоохранителей.
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