Число задержанных после погрома на рынке в Киеве возросло до 34 человек

В Киеве после погрома на одном из рынков и столкновений с полицейскими были задержаны 34 человека. Об этом информирует пресс-служба киевской полиции.

«Всего в управление полиции доставили 34 человека: с ними общаются правоохранители для установления всех обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Киеве агрессивно настроенные молодые люди повредили торговую точку на рынке и устроили потасовку с полицейскими.

В результате произошедшего пострадали трое правоохранителей.