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Молния ударила в систему заправки самолетов в аэропорту Лондона
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Молния ударила в систему заправки самолетов в аэропорту Лондона 

Мир24 40 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В результате задержаны десятки рейсов, сообщает РИА «Новости».
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