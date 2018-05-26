В Третьяковской галерее повредили картину Репина

Вандал металлическим столбиком ограждения разбил стекло, защищающее картину. Работа изъята из экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую. Подозреваемый задержан.

«Картине нанесены серьезные повреждения, — сообщили представители Третьяковской галереи. — Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали».

Реставраторы провели неотложные аварийные работы, извлекли осколки стекла, произвели демонтаж картины и рамы.