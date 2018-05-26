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В Третьяковской галерее повредили картину Репина
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В Третьяковской галерее повредили картину Репина 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Lenta.ru
Картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», находящуюся в постоянной экспозиции Государственной Третьяковской галереи, повредили, сообщает «Интерфакс».
Вандал металлическим столбиком ограждения разбил стекло, защищающее картину. Работа изъята из экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую. Подозреваемый задержан.
«Картине нанесены серьезные повреждения, — сообщили представители Третьяковской галереи. — Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали».
Реставраторы провели неотложные аварийные работы, извлекли осколки стекла, произвели демонтаж картины и рамы.
Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (также известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына») написана россиским художником Ильей Репиным с 1883 по 1885 год и в 1885 году приобретена основателем Третьяковской галереи Павлом Михайловичем Третьяковым у автора во время экспозиции «Общества передвижных художественных выставок. Полотно представлено в постоянной экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдается на выставки.
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