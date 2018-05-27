Екатеринбург потрясло жестокое убийство

По информации издания "Наша газета", на улице Чайковского в Екатеринбурге 18-летний молодой человек набросился на подругу и нанес ей не менее 30 ножевых ранений. После этого он поджег свою квартиру и скрылся. Родителей юноши в этот момент не было дома.

В Следственном комитета агентству подтвердили случившееся, отметив, что обвиняемый уже арестован.

"По версии следствия, 22 мая житель Екатеринбурга 1999 года рождения совершил убийство своей знакомой 2000 года рождения. В настоящее время этому молодому человеку уже предъявлено обвинение по статье "Убийство" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в СУСК РФ по Свердловской области.

По данным областной полиции, точный мотив преступления сейчас устанавливается.