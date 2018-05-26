Суд арестовал замдиректора «Мосавтодора» 

Тверской районный суд города Москвы арестовал заместителя директора «Мосавтодора» Сергея Титова по подозрению в мошенничестве. Таким образом было удовлетворено ходатайство Следственного управления ГУ МВД по Московской области, передает газета «Коммерсант».
Он будет находиться под арестом до 24 июля. Титов подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт и благоустройство автомобильных дорог Подмосковья. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие установило, что в 2016 году подозреваемый подписывал контракты, работы по которым не выполнялись, однако оплачивались в полном объеме. Своей вины Титов не признает. Его юристы намерены обжаловать меру пресечения.
Ранее полиция провела обыски в «Мосавтодоре» и по месту жительства обвиняемого. Уголовное дело о хищении возбудили в декабре прошлого года. Тогда работой бюджетного предприятия были недовольны сотрудники Министерства транспорта Подмосковья.
В субботу сообщалось, что прокуратура Швейцарии решила снять все обвинения с известного в прошлом футболиста Мишеля Платини. Против него оказалось недостаточно улик для обвинения в коррупции. Расследование длилось семь лет.