Суд арестовал замдиректора «Мосавтодора»

Он будет находиться под арестом до 24 июля. Титов подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт и благоустройство автомобильных дорог Подмосковья. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие установило, что в 2016 году подозреваемый подписывал контракты, работы по которым не выполнялись, однако оплачивались в полном объеме. Своей вины Титов не признает. Его юристы намерены обжаловать меру пресечения.

Ранее полиция провела обыски в «Мосавтодоре» и по месту жительства обвиняемого. Уголовное дело о хищении возбудили в декабре прошлого года. Тогда работой бюджетного предприятия были недовольны сотрудники Министерства транспорта Подмосковья.