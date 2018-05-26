Спасатели обнаружили тело мужчины в бухте Патрокл

Сообщение об обнаружении тела поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 26 мая в 6 часов утра. Погибший был в спасательном жителе, рядом находилось неуправляемое плавательное средство.