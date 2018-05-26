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Спасатели обнаружили тело мужчины в бухте Патрокл
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Спасатели обнаружили тело мужчины в бухте Патрокл 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Спасатели обнаружили тело мужчины в бухте Патрокл города Владивостока, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сообщение об обнаружении тела поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 26 мая в 6 часов утра. Погибший был в спасательном жителе, рядом находилось неуправляемое плавательное средство.
На место происшествия прибыли сотрудники Владивостокского поисково-спасательного отряда. Они извлекли тело из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов. Плавсредство отбуксировано к берегу, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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