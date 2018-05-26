Ещё
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в Домодедово четыре рейса задержали. В Шереметьево задержано 15 рейсов.
В свою очередь во Внуково отменено два рейса и семь задержано.
Агентство «Москва»: последние новости
Картине И.Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее нанесены серьезные повреждения Полиция задержала мужчину, повредившего полотно картины в Третьяковской галерее Мосгорсуд 13 июня рассмотрит жалобу на арест бывшего заместителя главы Минкультуры России Г.Пирумова
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вернет Турции 1 млрд926
Сноуден раскрыл истинные чувства Трампа к Путину42
Пуговка из «Папиных дочек» поразила красотой27
«Мирись с Матильдой, с***»: Собчак обратилась к Шнурову103
Украине пригрозили «красной карточкой и удалением»510
Видео
00:58
«Крым всегда был российским»
Европа В мире
00:28
Развод Шнурова уничтожит тысячи браков в России
Общество Шоу-бизнес
14:49
Китай и Европа обойдутся без США
В мире Статьи
01:15
«Турецкий поток» захотели растянуть
Экономика Ближний Восток
01:49
Путин напомнил кабмину о суперуказе
Политика
09:28
Собянин объявил решение по участию в выборах мэра
Новости Москвы Другое
06:50
Путин и Макрон стали «звездами» соцсетей
Политика Европа
01:13
Москву настигла аномалия
Погода Новости Москвы
00:23
Наглость Волочковой стала причиной скандала
Шоу-бизнес
01:54
Васильева рассказала о смешанных уроках в школе
Образование Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение