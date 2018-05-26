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Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Агентство «Москва»
43 минуты назад
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Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в
Домодедово
четыре рейса задержали. В
Шереметьево
задержано 15 рейсов.
В свою очередь во
Внуково
отменено два рейса и семь задержано.
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