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Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Агентство «Москва»
37 минут назад
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Фото:
MosDay.ru
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в
Домодедово
шесть рейсов задержано и два отменено. В
Шереметьево
задержали семь рейсов.
В свою очередь во
Внуково
задержано два рейса и два отменено.
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