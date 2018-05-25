Крупную преступную группировку обезвредили в Греции

Организованную преступную группировку, в состав которой входил 21 человек, арестовали в Греции , сообщает телеканал «360».

18 членов ячейки являлись гражданами Грузии , один участник — гражданином Греции, еще один — гражданином Ирака и последний — гражданином Болгарии . Возраст преступников варьируется от 24 до 64 лет.

В компетенцию преступников входило совершение краж в разных районах Аттики.

Отличительной чертой банды было то, что она делилась на четыре разные ячейки, действовавшие автономно или вместе по мере необходимости.

По данным полиции, ОПГ работала как минимум с середины прошлого года. Задержанным вменяют 70 квартирных краж, вооруженное ограбление, хранение и транспортировка наркотических средств. Кроме того, они могут быть замешаны в ряде других преступлений.