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Крупную преступную группировку обезвредили в Греции
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Крупную преступную группировку обезвредили в Греции 

Газета.Ru 1 час назад
Организованную преступную группировку, в состав которой входил 21 человек, арестовали в Греции, сообщает телеканал «360».
18 членов ячейки являлись гражданами Грузии, один участник — гражданином Греции, еще один — гражданином Ирака и последний — гражданином Болгарии. Возраст преступников варьируется от 24 до 64 лет.
В компетенцию преступников входило совершение краж в разных районах Аттики.
Отличительной чертой банды было то, что она делилась на четыре разные ячейки, действовавшие автономно или вместе по мере необходимости.
По данным полиции, ОПГ работала как минимум с середины прошлого года. Задержанным вменяют 70 квартирных краж, вооруженное ограбление, хранение и транспортировка наркотических средств. Кроме того, они могут быть замешаны в ряде других преступлений.
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