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Лондон засекречивает уголовные дела с россиянами
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Лондон засекречивает уголовные дела с россиянами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Facebook
Британские власти засекречивают неудобные факты и уголовные дела, в которых фигурируют граждане РФ. Об этом, как передает РИА Новости, заявило российское посольство в Лондоне.
По словам дипломатов, до сих пор ничего не известно о гибели бывшего заместителя директора "Аэрофлота" Николая Глушкова. При этом загадочная смерть топ-менеджера наступила два с половиной месяца назад. Британские власти отказываются от сотрудничества в расследовании. Как подчеркнули в посольстве, Глушков не был гражданином Великобритании и владел только российским паспортом.
В РФ Глушков заочно приговорен к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота". Он умер в марте в британской столице. Скотланд-Ярд заявил, что Глушкова задушили. СК России завел уголовное дело.
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