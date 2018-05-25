Российский преступный мир ждет передел

Вчера из ИК-31 Красноярска освободился вор в законе Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский), который семь лет отбывал наказание, и практически весь этот срок был в жестком конфликте с ФСИН . Вора пытались сломать различными способами — от физического воздействия, до провокаций. Однако Бадри стойко выдержал все удары судьбы и еще раз доказал, что в свое время воровской «титул» достался ему по праву.

Теперь в ближайшие 2 года Когуашвили запрещено без разрешения покидать место проживания, ему надлежит почти ежедневно отмечаться в полиции, а оперативники будут следить, чтобы он появлялся дома не позже обозначенного времени. То есть фактически данное наказание можно сравнить с условным сроком. И если условия надзора будут нарушены, то на «законника» могут завести новое дело.

Для криминального же мира освобождение Бадри Кутаисского событие, сравнимое с освобождением в прошлом году другого «законника» — Надира Салифова (Гули). Бадри и раньше пользовался большим уважением среди многих представителей криминалитета, а теперь, после 7 лет практически каждодневного противостояние с тюремной администрацией, его авторитет стал непререкаем.

Вполне возможно, что теперь он сможет в некотором смысле возродить «кутаисский» клан, объединив вокруг себя таких «законников» как Элгуджу Туркадзе (Гуджа Кутаисский), Гурама Чихладзе (Квежоевич) и Каху Парпалия (Каха Гальский).

Неспроста бытует мнение, что за решетку Бадри всеми силами своего административного ресурса упек Дед Хасанпосле того, как тот самовыдвинулся на роль только что нейтрализованного лидера «кутаисцев» Тариела Ониани. В итоге неосторожный выпад в сторону Хасана, помноженный на явную переоценку своих возможностей, стоил свободы и самому Бадри. При этом Хасан позаботился о том, чтобы время, проведенное Бадри в тюрьме, в срок его «воровского» стажа засчитано не было.

Несмотря на то, что Бадри старался не примыкать ни к одному из «воровских» кланов, а любые «воровские» вопросы старался решать максимально объективно, бытует мнение, что к данному сроку Бадри приложил руку Дед Хасан. Причем конфликт разразился именно из-за непримиримого следования Когуашвили «воровским» традициям.

Первая конфронтация с Хасаном у Бадри произошла в 2009 году, когда он вместе с Кахой Гальским устроил в Израиле «разборку» подконтрольным Усояну «ворам в законе» Роланду Шляпе и Дуяке.

В 2011 году Когуашвили специально вернулся из США , чтобы инициировать «сходку» с участием Деда Хасана, на которой бы тот смог объяснить свой конфликт с другим «законником» Тариелом Ониани (Таро), а также «коронацию» сразу пяти человек, которая якобы прошла с нарушением установленной процедуры. Однако вместо этого старательно избегающий подобных сборищ еще с середины 90-х Усоян подослал к Бадри «разобраться» новоиспеченного чеченского «законника» Гилани Седого. А вскоре Когуашвили и вовсе попал в Бутырку, где вслед за этим прошел «прогон» о его «развенчании» без всяких на то оснований.

В то же время после убийства Деда Хасана и возвращения в Россию Захария Калашова (Шакро Молодой) на глобальной ереванской сходке в 2015-м был поднят вопрос о возвращении ему статуса. Плюс к тому оказавшиеся в одних и тех же условиях Бадри и сын Роланда Шляпы Руслан признали друг в друге «вора».

Хотя главную услугу по возвращению Бадри его доброго имени «правильного» «вора» лучше всех «сходок» оказали сами работники ФСИН, все 7 лет державшие «законника» под своим прессом. За эти годы он сменил семь разных мест заключения, где его то изолировали от остальных заключенных, то, наоборот, подсаживали ему провокаторов, то лишали сна, распилив надвое скамейку, на которой он спал, вынуждая его прибегать к голодовкам. И плюс к этому всячески старались скомпрометировать его в глазах других зэков. Однако в итоге сами надзиратели вынуждены были признать, что за все время противостояния так и не смогли справиться с «законником». О чем и говорит поданное ими в суд ходатайство о назначении ему надзорного срока после освобождения, так как «перевоспитать» Когуашвили им не удалось.

Теперь же в ситуации, когда Дед Хасан мертв, Калашов сидит, а Таро также готовится к скорейшему освобождению, у Когуашвили появился карт-бланш на то, чтобы стать едва ли не самой ключевой фигурой в преступном мире.